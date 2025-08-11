El exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra, dijo ayer que espera que este mes el juzgado emita su veredicto final en el juicio por difamación agravada que se inició contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán.

Morales señaló que mediante una serie de “argucias” la exautoridad edil ha logrado hacer que el juzgado suspenda en más de una ocasión el juicio oral, a tal punto que en lo que va del año ya se han convocado a 13 audiencias.

EXCUSA

En efecto, durante la última audiencia celebrada el pasado 31 de julio, el abogado de Arturo Fernández no se presentó alegando que se encontraba mal de salud.

Esto obligó al juez que disponga la reprogramación de la audiencia para el 14 de agosto. No obstante, en esta ocasión se le asignará al querellado un abogado de oficio.

“Son argucias repetidas y reiteradas. Ahora el abogado de oficio del señor Fernández tendrá 14 días para leer el expediente. Se espera que se lean los últimos alegatos y ya no haya nada más. Se supe que de este mes no debe pasar la sentencia”, señaló el arqueólogo Ricardo Morales.

ALGUNAS RAZONES

Cabe mencionar que anteriormente, se tuvo que reprogramar una audiencia porque Arturo Fernández estaba con problemas gastrointestinales.

Su abogado presentó un certificado médico con el que sustentó la ausencia del querellado.

Antes de ello, durante otra audiencia, Arturo Fernández dijo que su abogado se había ido a Tumbes llevándose los escritos del caso. Su nueva defensa legal manifestó que no conocía muy bien el caso y por eso pidió una prórroga.

Como se recuerda, Ricardo Morales querelló a Arturo Fernández porque lo acusó, sin ninguna evidencia, de integrar una red de tráfico de huacos, cuando se desempeñaba como director del Proyecto Huacas de Moche.