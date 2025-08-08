El Jurado Electoral Especial de Chiclayo investiga al partido político Un Camino Diferente, que postula a Arturo Fernández Bazán a la Presidencia de la República, para determinar si vulneró o no el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, al colocar un cartel publicitario en una berma central del distrito de Trujillo.

Informe

A través de la Resolución N° 00593-2025-JEE-CHYO/JNE, emitida el 17 de julio, el ente electoral dispuso “admitir el procedimiento sancionador para la determinación de infracción de las normas de propaganda electoral” contra de la organización política.

Esto, luego de que la fiscalizadora distrital de Trujillo, Sylvia Rivas Guerrero, advirtiera que se colocó un cartel en la berma de la cuadra 20 de la avenida Prolongación Santa. El anuncio promociona la candidatura de Arturo Fernández por el partido Un Camino Diferente. Además, pide marcar los tres huacos en la elección de presidente, senador y diputado.

La especialista, en su informe, detalló que además de las normas electorales que regulan la propaganda en época electoral, también existe la Ordenanza Municipal N° 026-2018-MPT que prohíbe la colocación de publicidad en bermas centrales.

Por ello, precisó que acudió a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Trujillo y se entrevistó con el gerente Carlos Vejarano Celis. Él le manifestó que “no otorgo permiso al partido político Un Camino Diferente para la colocación de un cartel en la avenida antes mencionada”.

El informe fue remitido a la dirigencia del partido para que dé sus descargos.

Campaña

Arturo Fernández continúa con su campaña a nivel nacional. Según sus redes sociales, el exalcalde de Trujillo recorre desde hace un par de días algunos distritos de Lima, en donde se reúne con sus simpatizantes.