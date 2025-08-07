El apoyo político que recibe el gobernador César Acuña de algunos consejeros que ingresaron con partidos de oposición nuevamente está en tela de juicio. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chepén, Julio Correa, aseguró que junto al consejero regional Julio Cépeda -ambos elegidos por Acción Popular- se reunieron con el líder de Alianza para el Progreso (APP) para aceptar apoyarlo políticamente a cambio de obras para su jurisdicción.

Detalles

En entrevista con Best Cable Guadalupe-Chepén, el burgomaestre aseguró que el gobernador los contactó y les dijo que necesitaba revertir la mayoría que tenía la oposición en el Consejo Regional.

“Nos pidió el apoyo político, que lo apoyemos con nuestro consejero, y ahí estuvo presente el consejero Segundo Cépeda Uriol, el teniente alcalde (de Chepén) Juan Jesús de la Cruz y mi persona, pero la decisión política tenía que adoptarla mi persona como líder político (de Acción Popular) en Chepén”, indicó.

Correa aseveró que a cambio de este apoyo, Acuña les ofreció la construcción de un estadio, un hospital y otras obras de envergadura.

“Hay que ser realista, cuando uno es oposición o adverso a quien tiene la línea de gobierno nunca te apoyan, nosotros vimos esta posibilidad en beneficio de la provincia de Chepén y ahí está”, señaló.

El consejero Cépeda rechazó lo dicho por el alcalde y aseguró que lo denunciará por realizar estas afirmaciones.

Se fueron

En las elecciones de 2022, los liberteños decidieron que la oposición al gobierno de Acuña este compuesto por nueve consejeros de Trabajo Más Trabajo y dos de las agrupaciones Acción Popular y Fortaleza Perú. En tanto, APP solo tuvo seis representantes.

Sin embargo, meses después de juramentar en sus cargos, Trabajo Más Trabajo denunció que el oficialismo captó a sus consejeros para que apoyen al gobernador. Actualmente, la bancada de oposición solo está integrada por cinco personas. Los demás muestran su apoyo al líder de APP.