Ante la presencia de dos casos confirmados de tosferina (niña de un mes y su tía) en el sector Puente Chao, perteneciente al distrito de Chao, Provincia de Virú, se reforzaron las acciones de las brigadas de vacunación a fin de evitar que la enfermedad se expanda en la zona.

En ese sentido, el representante de la gerencia de salud pidió a la población abrir las puertas de sus domicilios a las brigadas para vacunar a sus hijos menores de 5 años, gestantes, y a los que no se encuentren en casa, les recomienda acudir al establecimiento de salud más cercano para verificar su estado vacunal y de acuerdo a ello puedan recibir la vacuna.

El galeno señaló que, esta enfermedad, es altamente contagiosa y potencialmente mortal. Sin embargo, existe una forma efectiva de prevenirla y es, a través, de la vacunación.

En la región, se cuenta con las vacunas necesarias para los menores de 5 años como la vacuna PENTAVALENTE y DPT; así mismo la vacuna Dtpa para gestantes, disponibles de forma gratuita en todos los centros de salud de la región, agregó.

En ese sentido, reiteró que el llamado es a los cuidadores para permitir la vacunación de sus menores hijos; dado que cualquier resistencia a la vacunación pone en riesgo la vida de los más vulnerables de la familia.

Remarcó que toda muerte por tosferina puede evitarse para ello, la población debe estar vacunada, “No esperemos a lamentar más pérdidas, lleve a sus hijos al centro de salud más cercano, las vacunas son seguras y de calidad y están disponibles en forma gratuita”, agregó.

Se ha dispuesto el despliegue de las brigadas de los profesionales de la salud, entre enfermeras, técnicos en enfermería, biólogos, médicos, obstetras, psicólogos, etc, por los diferentes sectores del distrito de Chao y que de esta manera se realice las actividades de bloqueo y la búsqueda activa de casos.

Las acciones también son In situ a la vivienda donde se registraron los casos de Tos Ferina en el distrito de Chao - provincia de Virú con seguimiento mañana y tarde de los casos confirmados, así como coordinaciones con la Municipalidad de Chao para reforzar las estrategias.

Es importante informar que la Tos ferina, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Los síntomas iniciales se parecen a los de un resfriado común, pero luego evoluciona a tos intensa y prolongada, la tos se vuelve más grave y frecuente, con ataques de tos intensa y prolongada, seguidos de un silbido característico al inhalar.

Los ataques de tos pueden provocar vómitos, cansancio extremo y, en bebés, dificultad para respirar y coloración azulada de la piel por falta de oxígeno.

Si se sospecha de Tos ferina, es fundamental buscar atención médica para un diagnóstico y tratamiento oportuno, no automedicarse. Desde el gobierno regional, estamos trabajando en la prevención de estas y otras enfermedades.