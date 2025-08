El consejero regional Robert de la Cruz reveló que los integrantes del comité que estuvieron a cargo de elaborar las bases de selección y adjudicar las obras del Corredor Vial Norte y el Hospital de Virú, valorizados en más de S/ 315 millones, tienen una serie de denuncias penales por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y negociación incompatible.

Esto, según dijo, pondría en tela de juicio las adjudicaciones que se hicieron a la empresa LC y EC Constructora, de la joven de 23 años Lucero Coca Condori.

Evidencias

En sesión de Consejo, el representante de la provincia de Trujillo cuestionó que, por ejemplo, el presidente de los dos comités de selección, Walter Zevallos Apolitano, tenga “13 denuncia penales por corrupción de funcionarios, negociación incompatible y colusión”.

“No lo digo yo, aquí están las carpetas fiscales, aquí están, y con acusación. Aquí hay una sentencia también y no sé si el señor está o no inhabilitado, porque aquí están las carpetas fiscales”, afirmó Robert de la Cruz.

Zevallos, en respuesta, reconoció que cuenta con acusaciones en el Ministerio Público, pero no supo detallar cuántas son. “Todo funcionario público que trabaja y tiene años de servicio está sujeto a acciones de control. Sí tengo (denuncias), pero no me acuerdo (cuántas son)”, dijo.

El consejero también evidenció que otro encargado de entregar la buena pro fue denunciado en Ayacucho. Según dijo, Arturo Giles Mendoza tiene tres procesos fiscales por “corrupción”.

Además, mencionó los casos de Julio Valeriano Burga y Mario Rodríguez Miranda, también integrantes del comité, quienes tendrían acusaciones por “colusión y negociación”.

“Este comité de selección, a todas luces, no genera confianza. No lo digo yo, aquí hay procesos penales abiertos, algunos con apelación, han sido sentenciados (…). Los delitos de corrupción de funcionarios se prueban con indicios y acá hay suficientes indicios reveladores, desde la construcción de las bases hasta la entrega de la buena pro, y la firma de contratos, ha existido a todas luces corrupción”, aseveró.

Durante la sesión, el consejero Frank Solórzano pidió que se cite a la joven Lucero Coca. “Ella debe venir y dar la cara”, manifestó.

La presidenta del Consejo, Lorena Carranza, por su parte, señaló que no avalarán ningún proceso que genere dudas o desconfianza.

Responden

Ayer se presentaron ante el pleno el gerente general adjunto, Rogger Ruiz; el gerente de Infraestructura, Jorge Bringas; la gerente de Contrataciones, Dioselinda Polo; el subgerente de Obras y Supervisiones, Mario Rodríguez, y los miembros del comité de contrataciones.

Los funcionarios aseguraron que los procesos se desarrollaron conforme a ley y negaron irregularidades. Respecto a la participación de Lucero Coca como representante de uno de los consorcios ganadores, señalaron que no existe impedimento legal por su edad y que su postulación cumplió con los requisitos técnicos y administrativos.