La congresista Vivian Olivos presentó su renuncia irrevocable a Fuerza Popular mediante un oficio dirigido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

La legisladora por Lima Provincias señaló que su decisión responde a una reflexión personal y al ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de asociación y participación política.

En el documento, Olivos agradeció el espacio brindado por la agrupación política durante su trayectoria partidaria, aunque precisó que su alejamiento obedece a motivos de conciencia y a su compromiso con los valores democráticos. Asimismo, solicitó al JNE realizar las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

La parlamentaria ya había adelantado días atrás que había tomado una decisión respecto a su voto en la segunda vuelta presidencial. A través de sus redes sociales, indicó que su elección no sería compartida por todos, pero que respondía a sus principios y a su convicción de trabajar por el país y los sectores más vulnerables.

Posteriormente, mediante un video, confirmó que respaldará la candidatura presidencial de Roberto Sánchez y exhortó a los ciudadanos de la región Lima a votar por Juntos por el Perú. Según explicó, existen coincidencias importantes con dicha organización política y sostuvo que su decisión busca contribuir a la defensa de la democracia.

“Por ello, he decidido votar por Juntos por el Perú. Exhorto a toda la región Lima a que vote por JP. Hay coincidencias grandes y el objetivo es el Perú”, manifestó la legisladora, quien además señaló que el país debe evitar escenarios que puedan afectar el sistema democrático.

Nada limitará mi derecho a la libre expresión. Esta es una decisión tomada y se respeta. pic.twitter.com/aOyBol5xN5 — Vivian Olivos (@VivianOlivos) June 5, 2026