El Poder Judicial dispuso que el candidato presidencial Roberto Sánchez afronte juicio oral por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión fue adoptada por el juez Adolfo Farfán, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, quien emitió el auto de enjuiciamiento y dio por concluida la etapa intermedia del proceso.

La investigación fiscal sostiene que, durante el año 2019, la organización política vinculada a Sánchez habría reportado ante la ONPE que no recibió aportes económicos, pese a que existían ingresos que presuntamente no fueron consignados en los informes financieros remitidos al organismo electoral.

Según la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, alrededor de S/ 204.951 presuntamente no habrían sido reportados. La tesis acusatoria señala que estos fondos fueron depositados en una cuenta bancaria ajena a los registros oficiales del partido, presuntamente administrada por un familiar del candidato, lo que habría impedido la adecuada fiscalización de los recursos.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para Sánchez, además de una inhabilitación para ejercer cargos de dirección y representación política. La defensa del candidato había solicitado el archivo del caso durante la etapa de control de acusación, pedido que fue rechazado por el magistrado.

Con la emisión del auto de enjuiciamiento, el expediente pasará a un tribunal de juzgamiento, donde se evaluarán testimonios, documentos bancarios e informes periciales presentados por las partes.