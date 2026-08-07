Un cambista de 39 años fue asesinado a balazos en la puerta de ingreso al Mercado Central, ubicado en la cuadra seis del Cercado de Lima.
El ataque también dejó herido a un joven de 21 años, quien recibió impactos de bala en el brazo derecho.
De acuerdo con información policial, la víctima trabajaba desde hace ocho años realizando cambio de monedas para comerciantes de la zona. Durante el tiroteo, varios proyectiles impactaron contra el acceso al establecimiento y un taxi estacionado cerca del lugar.
El ataque provocó momentos de tensión entre comerciantes, clientes y transeúntes, quienes buscaron ponerse a salvo. Peritos de criminalística encontraron al menos cinco casquillos en la escena y recogieron testimonios, mientras las autoridades revisan las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió el crimen.
Según los registros de videovigilancia citados en la información, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y uno de los vehículos avanzó por la vereda antes de iniciarse los disparos.
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