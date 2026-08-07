Un cambista de 39 años fue asesinado a balazos en la puerta de ingreso al Mercado Central, ubicado en la cuadra seis del Cercado de Lima.

El ataque también dejó herido a un joven de 21 años, quien recibió impactos de bala en el brazo derecho.

De acuerdo con información policial, la víctima trabajaba desde hace ocho años realizando cambio de monedas para comerciantes de la zona. Durante el tiroteo, varios proyectiles impactaron contra el acceso al establecimiento y un taxi estacionado cerca del lugar.

#EnVivo



Un cambista que trabajaba en los exteriores del Mercado Central fue asesinado a balazos la mañana de este viernes en el Cercado de Lima, en un ataque perpetrado por un sujeto que se desplazaba en motocicleta



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/PXmipe7v4l — Canal N (@canalN_) August 7, 2026

El ataque provocó momentos de tensión entre comerciantes, clientes y transeúntes, quienes buscaron ponerse a salvo. Peritos de criminalística encontraron al menos cinco casquillos en la escena y recogieron testimonios, mientras las autoridades revisan las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió el crimen.

Según los registros de videovigilancia citados en la información, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y uno de los vehículos avanzó por la vereda antes de iniciarse los disparos.



