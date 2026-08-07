La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inició su recorrido por las zonas afectadas por los recientes sismos en el anexo de Pumpunya, distrito de Chongos Alto, donde supervisó el avance de la reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas y anunció nuevas acciones del Gobierno para atender la emergencia.

Durante la visita, la mandataria recordó que, en su primera llegada a la zona, se comprometió a acelerar la construcción de viviendas para los afectados. “Estamos cumpliendo con nuestro compromiso trayendo resultados”, afirmó, al señalar que las obras presentan un avance aproximado del 35 % gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de Junín.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, informó que cerca de 150 familias de los nueve sectores de la comunidad campesina de Pumpunya serán beneficiadas con módulos temporales de emergencia mientras se ejecuta la construcción de viviendas antisísmicas definitivas. Añadió que este modelo de intervención se buscará replicar en otras localidades afectadas por el sismo.

Ambulancia ya atiende emergencias

Uno de los principales anuncios de la jornada fue realizado por el Ministerio de Salud, que oficializó la entrega de una ambulancia para la provincia de Chupaca. Según se informó, la unidad ya entró en funcionamiento y fue utilizada durante la atención de las emergencias registradas tras el sismo ocurrido el jueves.

Aulas temporales para el reinicio de clases

Como parte de la visita, la presidenta, junto al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, inspeccionará la instalación de 20 módulos educativos temporales tipo domo que permitirán el reinicio de las clases en instituciones educativas afectadas.

Las aulas fueron distribuidas en seis instituciones educativas de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo mientras se ejecutan las obras de reconstrucción.

Por su parte, el ministro de Trabajo anunció la intervención del programa Llamkasun Perú, mediante el cual se contratará mano de obra local para apoyar las labores de recuperación de infraestructura, generando empleo temporal para los pobladores de las zonas afectadas.

Asimismo, la presidenta aseguró que retornará periódicamente a Junín para supervisar el avance de las obras y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos con las familias damnificadas.