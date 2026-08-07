La Plaza de Armas de Arequipa se convirtió durante dos días en un espacio de creación artesanal, donde maestros y nuevos talentos trabajaron sus obras en sillar, cobre, cuero y fierro forjado frente al público. Las mejores piezas fueron reconocidas durante la clausura de los concursos organizados por el aniversario de la Ciudad Blanca.

Los participantes demostraron en vivo sus técnicas para transformar estos materiales en diferentes expresiones artísticas. La actividad permitió a vecinos y turistas observar de cerca el proceso de elaboración y conocer parte del trabajo que realizan los artesanos arequipeños.

Los concursos comprendieron las categorías de Tallado en Sillar, Fierro Forjado, Repujado en Cobre y Repujado en Cuero, como parte de las actividades por el 486.° Aniversario de la Fundación Española de Arequipa.

Al finalizar la jornada, ayer se realizó la premiación de los ganadores, quienes recibieron reconocimientos y estímulos económicos.

La actividad también permitió poner en exhibición técnicas tradicionales que forman parte de la identidad artesanal de Arequipa y que continúan transmitiéndose entre generaciones.

Conozca aquí la relación de los ganadores:

Tallado en Sillar (XXIII edición)

Miguel Ángel Meza Alejo – Yo tuve un sueño, Tranvía Juan Carlos López Marín – Menelik N.° 26 Mauro Jalanocca Javier – Apucllay Arequipeño

Fierro Forjado (XX edición)

César Choquepata Gutiérrez – Loncco José Alonso Pérez Málaga – La Guardiana del Fogón Alipio Otazú Zapana – El Arte en la Historia. El Cantero

Premian a los ganadores de concursos de sillar, cobre, cuero y fierro forjado en Arequipa (Foto: Municipalidad de Arequipa)

Repujado en Cobre (IX edición)

Mario Ricardo Miranda Monteagudo – Alegorías de mi Tierra Gilberto Ticona Mullisaca – El Legado del Cantero Yelsin Aarón Hancco Churata – El Umbral de la Tradición

Repujado en Cuero (VIII edición)

Edmond Gálvez Arotaype – El Acuarelista Palao Berastain Alex Ofdan Hachiri Leandro – El Brindis del Gañán: Homenaje a José Luis Orihuela Málaga Elizabeth Pilco Borja – El Fogón de Arequipa