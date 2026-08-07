El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que las normas electorales actuales permiten que alcaldes y otras autoridades locales que no pueden buscar una reelección inmediata se presenten como candidatos a otros cargos.

También consideró que esta situación debería ser analizada dentro de una reforma integral del sistema electoral.

Burneo explicó que la reforma aprobada en 2015 eliminó la posibilidad de reelegir de manera inmediata a alcaldes y gobernadores regionales, pero no estableció impedimentos para que posteriormente puedan postular a puestos como regidores, consejeros regionales, alcaldes provinciales o gobernadores.

“Está prohibida la reelección, pero no está prohibido que un alcalde pueda postular a otro cargo. Nosotros no podemos establecer reglas que el legislador no ha previsto”, sostuvo el titular del JNE, quien remarcó que el organismo electoral debe aplicar las disposiciones establecidas en la legislación vigente.

Ante este escenario, Burneo anunció que el JNE presentará propuestas legislativas para contribuir al fortalecimiento del sistema electoral.



