El temor a nuevas réplicas mantiene a decenas de familias durmiendo a la intemperie en los distritos y centros poblados afectados por el sismo del jueves en la provincia de Huancayo. En sectores como Chicche, Huasicancha, Chacapampa, Carhuacallanga y Colca, muchos pobladores, en su mayoría adultos mayores, improvisaron carpas con plásticos, palos y mantas para protegerse del intenso frío durante la noche.

Según relataron los propios vecinos, varias viviendas quedaron completamente destruidas o presentan daños que las hacen inhabitables, por lo que prefieren permanecer fuera de ellas ante el riesgo de un posible colapso. Algunos indicaron que dejaron sus pertenencias en el interior de sus casas y temen ingresar por la posibilidad de nuevos derrumbes.

El sismo también afectó la infraestructura del centro de salud más cercano lo que lo dejó temporalmente inhabilitado, limitando la atención médica para los pobladores de las localidades afectadas.

En respuesta a la emergencia, la Municipalidad Provincial de Huancayo llegó a diversos sectores, entre ellos la comunidad campesina de Llamapsillón, donde realizó la entrega de frazadas y anunció el envío de carpas para las familias damnificadas.

Asimismo, se reportaron deslizamientos de tierra y caída de rocas en varios tramos de la carretera que conduce al distrito de Chongos Alto, situación que representa un riesgo para los conductores y dificulta el acceso de la ayuda humanitaria. Las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución mientras continúan las labores de evaluación y limpieza de la vía.