Un presunto integrante de una organización criminal dedicada a defraudar al Sistema Privado de Pensiones mediante la falsificación de documentos fue detenido en Arequipa, como parte de un megaoperativo ejecutado de manera simultánea por el Ministerio Público y la PNP en esta región, además de Tacna y Madre de Dios.

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La intervención en Arequipa se realizó dentro de un total de ocho allanamientos con descerraje, registro domiciliario e incautación dispuestos en distintas regiones del país, en cumplimiento de una orden judicial de detención preliminar dictada a solicitud de la fiscal provincial Lissette Mabel Velásquez Dávila, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince.

De acuerdo a la Fiscalía, la investigación alcanza a Edgar E. P. C., quien sería el presunto líder de la organización criminal, y otras cuatro personas, entre ellas el detenido en Arequipa, quienes son investigadas por la presunta comisión de los delitos de uso de documento falso, banda criminal, falsedad ideológica, falsedad genérica y estafa agravada.

MODUS OPERANDI

Según la tesis fiscal, el objetivo era obtener ilícitamente beneficios económicos como pensiones de sobrevivencia, reembolsos por gastos de sepelio y otros derechos previsionales, en perjuicio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y del Estado.

Los investigados obtenían información de afiliados fallecidos y, con la participación de un exmédico legista, elaboraban certificados de defunción con fechas, causas y lugares de fallecimiento adulterados, incluso consignando diagnósticos inexistentes o incompatibles con las causas reales de muerte.

Asimismo, se habrían usado empresas fachada para registrar aportes previsionales simulados con posterioridad al fallecimiento de los afiliados, a fin de aparentar vínculos laborales vigentes. También habría presentado actas de nacimiento adulteradas para simular relaciones familiares inexistentes con menores de edad, además de poderes notariales y comprobantes de pago falsificados de funerarias ficticias o que habrían prestado servicios fuera del periodo correspondiente, con el objetivo de sustentar reembolsos por gastos de sepelio que nunca fueron efectuados.

DETENIDOS

En total, el operativo dejó cinco detenciones preliminares: dos en Tacna, dos en Madre de Dios y uno en Arequipa. Además, se incautó documentación y equipos informáticos para el esclarecimiento de los hechos investigados.