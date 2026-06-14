La Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica busca que se declare en emergencia la infraestructura educativa de la región, debido al estado crítico en que se encuentran varios planteles escolares que requieren ser reconstruidos de manera urgente.

Situación de colegios

Así lo informó el director regional de Educación, José Huamán Orosco, quien señaló que se necesitan aproximadamente S/ 1.900 millones para atender un total de 189 instituciones educativas distribuidas en las cinco provincias de la región iqueña.

El funcionario explicó que los daños que presentan los colegios no solo están relacionados con los recientes movimientos sísmicos, sino que se arrastran desde fuertes temblores ocurridos hace varias décadas.

“Estamos hablando de instituciones afectadas desde el terremoto de 1996, el del 15 de agosto 2007 y este último de 6.1 grados que han agravado la situación”, precisó.

Huamán Orosco sostuvo que la seguridad de los estudiantes debe ser una prioridad y advirtió que el deterioro de la infraestructura representa un riesgo para miles de escolares y trabajadores del sector educativo.

“Si no existe una infraestructura adecuada y segura, no podemos garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades educativas”, afirmó.

Durante su declaración, el titular de la DRE Ica también expresó preocupación por los resultados académicos en la región. Indicó que los indicadores de aprendizaje se mantienen prácticamente sin variación desde hace cuatro años.

“Tenemos un estancamiento en los niveles de aprendizaje. No avanzamos ni retrocedemos, pero necesitamos mejorar los resultados y generar cambios concretos”, manifestó.

Frente a esta situación, informó que especialistas del sector vienen elaborando nuevas estrategias pedagógicas que comenzarán a implementarse durante el segundo semestre del año, con el objetivo de desarrollar un modelo que posteriormente pueda convertirse en una política educativa regional.

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