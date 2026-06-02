La Defensoría del Pueblo exhortó a la Dirección Regional de Educación de Ica y al Gobierno Regional a adoptar medidas inmediatas para garantizar condiciones adecuadas en diversas instituciones educativas afectadas por el reciente sismo.

Daños en sedes

Durante la inspección, la entidad advirtió que cientos de estudiantes continúan recibiendo clases en módulos temporales que no cuentan con condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas. Entre las principales deficiencias detectadas figuran la falta de ventilación adecuada y la ausencia de energía eléctrica, situación que afecta directamente el proceso educativo.

“Supervisamos las instituciones educativas Antonia Moreno de Cáceres, Francisco Flores Chinarro, San Miguel y el CEBE Divino Niño Jesús, así como la Dirección Regional de Educación de Ica, para verificar las medidas adoptadas tras el sismo y las condiciones para el retorno de la comunidad educativa. Durante la supervisión advertimos que estudiantes, incluidos niños con discapacidad, reciben clases en módulos temporales que carecen de condiciones adecuadas de ventilación y energía eléctrica”, señaló la Defensoría.

La Defensoría alertó que esta problemática impacta también a niños y adolescentes con discapacidad, quienes requieren espacios accesibles y seguros para garantizar su derecho a una educación de calidad. Por ello, solicitó a las autoridades acelerar las evaluaciones técnicas pendientes y ejecutar las acciones necesarias para mejorar la infraestructura provisional instalada tras la emergencia.

Finalmente, la institución insistió en que el retorno a clases debe desarrollarse en ambientes dignos y seguros que protejan la integridad y el bienestar de toda la comunidad educativa de la región Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO