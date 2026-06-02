La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ica cuenta con un nuevo director. Se trata del Dr. Carlos Alberto Cuarite Huarcaya, quien fue presentado oficialmente por el director regional de Educación de Ica, José Huamán Orosco, durante una ceremonia en la que se destacó la importancia de fortalecer la gestión educativa en beneficio de miles de estudiantes de la provincia.

Gestión educativa

El nuevo titular de la UGEL Ica asume funciones con la responsabilidad de conducir las acciones pedagógicas y administrativas de la jurisdicción, que comprende a más de 128 mil estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas.

Durante la presentación, se remarcó que uno de los principales desafíos de la nueva gestión será garantizar la continuidad del aprendizaje y el adecuado funcionamiento del sistema educativo en toda la provincia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley General de Educación N.° 28044, las Unidades de Gestión Educativa Local constituyen instancias de ejecución descentralizada del sistema educativo y cumplen un papel fundamental en la implementación de las políticas educativas nacionales y regionales.

En ese marco, la gestión del Dr. Cuarite Huarcaya estará orientada a criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural y económica, además de las condiciones de comunicación existentes en la provincia, con el objetivo de responder de manera más eficiente a las necesidades del sector educativo.

Entre las principales funciones de la UGEL destacan la formulación y ejecución de proyectos educativos locales, el acompañamiento a las instituciones educativas en materia pedagógica y administrativa, así como la supervisión del cumplimiento de las políticas educativas dentro de su jurisdicción.

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