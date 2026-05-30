La Dirección Regional de Educación de Ica transmitió en vivo esta jornada de preparación, en la que estudiantes de todos los niveles y modalidades evacuaron sus aulas hacia zonas seguras tras el sonido de la alarma única, siguiendo los protocolos establecidos.

Desarrollo del simulacro

En Chincha participaron 77 mil estudiantes, en Pisco 48 mil, en Ica 128 mil, en Palpa 5 mil y en Nasca 26 mil, quienes se desplazaron ordenadamente hacia las zonas seguras. La respuesta fue óptima: brigadas escolares, postas médicas y ambulancias se activaron para brindar atención inmediata, mientras los docentes y psicológos asumieron el rol de soporte socioemocional.

Antes del sismo: las instituciones educativas elaboraron sus planes de gestión de riesgo y contingencia, organizaron brigadas de respuesta y practicaron la evacuación hacia zonas seguras.

Durante el sismo: pese al nerviosismo, los estudiantes mantuvieron la calma, se alejaron de ventanas y repisas, y evacuaron hacia las zonas previamente identificadas.

Después del sismo: se ejecutó la entrega de niños, niñas y adolescentes a padres y apoderados según protocolo, se coordinó con instancias locales para la primera respuesta y se verificaron posibles daños en infraestructura, reportando a la UGEL correspondiente.

En total, 423 estudiantes de la institución educativa “Abraham Valdelomar” participaron activamente en este ejercicio práctico, acompañados por maestros y psicólogos que brindaron soporte socioemocional.

El simulacro permitió fortalecer la cultura de prevención en la comunidad educativa, validar la capacidad de respuesta de brigadas escolares y servicios de salud y promover la articulación entre instituciones educativas, autoridades locales y familias.

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