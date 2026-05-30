Lo que antes era una sola feria del libro al año, hoy se convirtió en tres importantes encuentros literarios que buscan acercar la lectura a más ciudadanos. El investigador Mario Arce Espinosa destacó que este crecimiento refleja un avance positivo en la promoción cultural y en la formación de nuevos lectores en Arequipa.

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El exdirector de la Biblioteca Municipal de Arequipa y de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa señaló que las ferias del libro continúan siendo una estrategia efectiva para fomentar la lectura y resaltó que estos espacios permiten a los ciudadanos acceder a una amplia diversidad de textos y conocimientos.

PROCESO

Arce recordó que durante su gestión se impulsaron lecturas públicas en plazas de distintos distritos de la provincia. Estas actividades buscaban acercar los libros a niños, jóvenes y familias, además de resaltar el valor del libro como vehículo de información, aprendizaje y transformación personal.

En cuanto a los cambios tecnológicos, afirmó que tanto los libros físicos como los digitales cumplen una función importante. Indicó que internet amplió significativamente el acceso al conocimiento, aunque consideró fundamental fortalecer la alfabetización digital para identificar fuentes seguras y confiables.