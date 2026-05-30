El Gobierno Regional de Arequipa ocupa el puesto 14 de 25 gobiernos regionales a nivel nacional en ejecución presupuestal en el presente año, con un 37.8 % en presupuesto general y 34.6 % en inversión pública (proyectos).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó S/ 2,868,186,394 en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del presente año; sin embargo, con las modificaciones y transferencias de partidas realizadas en estos 5 meses, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 3,235,670,621.

INVERSIÓN PÚBLICA

Cabe precisar que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, afirmó que solo contaba con S/ 640 millones para proyectos, durante su audiencia pública realizada en Matarani la tarde del viernes; no obstante, las cifras registradas en el portal de Transparencia Económica registran una cifra mayor para la Región, con S/ 845 millones.

La modificación presupuestal responde a la transferencia realizada por el MEF para los hospitales Maritza Campos y Camaná; aunque el presupuesto corresponde a S/ 284 millones, para el presente año se destinó S/ 179.2 millones para ambos establecimientos de salud.

Por el contrario, uno de los proyectos con recorte presupuestal para este año fue el Eje de Integración Vial Norte (4 Carriles), que pasó de tener asignado S/ 64.7 millones a inicios de año a contar con S/ 24.8 millones hasta fin de año, recordando que en esta obra está pendiente la reubicación de postes de electricidad, así como el puente Añashuayco 2.

De igual forma, se encuentran los componentes adicionales para la variante de Uchumayo, con 3 puentes en ejecución pendientes, además del alumbrado público. Estas dos obras corresponden a gestiones pasadas.

Durante la audiencia pública, Sánchez afirmó que la gestión ejecuta actualmente 33 obras por contrata y otras 30 por administración directa. Un dato no menos importante es que son 7 obras de gestiones pasadas que aún no se culminan.

UNIDADES EJECUTORAS

A nivel de unidades ejecutoras, nuevamente Transportes y Comunicaciones se encuentra con la menor ejecución, llegando al 28 de mayo con un avance del 13.5 %, teniendo S/ 57.7 millones para ejecutar en el presente año, de los cuales S/ 30.1 millones corresponden a mantenimientos de vías en la región.

El gobernador regional responsabilizó a trámites con Provías Descentralizado por la baja ejecución, argumentando que los convenios y transferencias de recursos suelen demorar.

Por encima de Transportes se encuentran el Iren Sur (29.7 %), Trabajo (30.1 %), Salud (32.3 %), Educación (33.1 %), hospital Goyeneche (35.3 %), hospital Honorio Delgado (35.6 %).

SIN AUTOCRÍTICA

El gobernador regional de Arequipa señaló que en inversión pública las gestiones pasadas solo ejecutaron el 61 % de su presupuesto; sin embargo, existen al menos 7 obras de estas administraciones que la presente gestión no concluye. Tampoco se refirió a obras de envergadura de carácter regional que se ejecutan actualmente.