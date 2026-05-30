La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL) firmó un convenio con la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) para que la casa de estudios administre el complejo arqueológico Huacas de Moche, ubicado al sur de la capital liberteña.

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CLAVE

El evento, realizado en la Plaza 1 de la Huaca de la Luna, contó con la presencia de la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajatt.

Este convenio contribuirá a la “investigación, conservación y puesta en valor” de las Huacas de Moche, resaltó el organismo estatal.

No obstante, fuentes del complejo arqueológico señalaron que la UNT ya venía administrando el sitio histórico a través de un convenio de cooperación institucional.

“Seguimos forjando alianzas estratégicas para continuar fortaleciendo la puesta en valor de este emblemático sitio arqueológico del Perú”, señaló por su parte la universidad trujillana.

EN ROJO

Según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna cerró el 2025 con un total de 88,936 visitas, 14,575 (16.39%) de ellas de ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, la cifra fue muy inferior a la registrada en diciembre de 2019, antes de la pandemia de Covid-19: 136,653.

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