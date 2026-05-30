Un estudiante universitario de 22 años fue asesinado a puñaladas durante la madrugada en la cuadra 14 de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, a la altura del parque Juana Larco de Dammert, en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Luis Alfredo Urrutia Ventura, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Según el testimonio de su hermana, Gabriela Urrutia, el joven se encontraba con un grupo de amigos y posteriormente se retiró acompañado de dos amigas.

Durante el trayecto, un vendedor ambulante de pulseras habría insultado a las jóvenes, lo que motivó que Urrutia interviniera para defenderlas. La discusión escaló cuando una tercera persona presuntamente entregó un cuchillo al ambulante, quien habría atacado mortalmente al universitario.

A consecuencia de las heridas, Luis Alfredo Urrutia falleció en el lugar. Otra persona resultó con lesiones leves y recibió atención de los bomberos que acudieron a la emergencia. Efectivos de la Comisaría de Alfonso Ugarte y personal de serenazgo llegaron a la zona para iniciar las investigaciones.

La Policía informó que la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a sus amigos horas antes del ataque. En tanto, las dos jóvenes que presenciaron el crimen permanecieron en la dependencia policial brindando su testimonio para esclarecer lo ocurrido.

La hermana de la víctima señaló en RPP que existen versiones contradictorias entre las personas que acompañaban al estudiante sobre la relación que mantenían con él. Asimismo, solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima facilitar las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona , las cuales considera fundamentales para identificar y capturar a los responsables.

Luis Alfredo Urrutia se encontraba a solo cuatro ciclos de culminar su carrera profesional. Su familia exige que el caso sea esclarecido y que los responsables del crimen sean llevados ante la justicia.