Luego que la Sociedad San Miguel Arcángel de Monte Sullón, presidido por Richard Zapata, pidiera otorgar la denominación de Patrimonio Cultural a su festividad, llevó a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, a analizar la sagrada imagen del patrono de Piura y de dicho sector.

Tras una minuciosa inspección el restaurador Carlos del Mar Pacheco, descubrió que la imagen se encuentra en regular estado de conservación, que dada la importancia de su valor cultural, el Ministerio de Cultura-Piura pedirá que la imagen sea restaurada e inscrita como Bien Cultural Muebles.

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DEL SIGLO PSADO

San Miguel Arcángel es una escultura de pie tallada en madera encarnada, policromada y tela encolada técnica a la cola animal que identifica la época y su valor histórico, como pieza única de la región. considerado al estilo barroco mestizo.

La escultura es tendencia popular mestiza, del último tercio del siglo XVIII, se sabe, que tras ser creada fue intervenida en el pedestal con una moldura agregado que actualmente está parcialmente afectada por termitas.

Según los pobladores la sagrada imagen tiene un promedio de 115 años.de creación.