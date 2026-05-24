“Sombrero de paja: cultura, patrimonio y permanencia” se denomina el conversatorio dirigido a estudiantes, artesanos, amantes de nuestra cultura y población en general, promovido por el Concejo Local de Fomento Artesanal – COLOFAR Catacaos, reafirmando el compromiso con la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural.

Será el 27 de mayo, a las 10:00 a.m., en el Salón de Actos José Cayetano Heredia, celebrando el XIII aniversario de la declaratoria de las técnicas tradicionales del tejido del sombrero de paja de Catacaos como Patrimonio Cultural de la Nación, reconocimiento que pone en valor el legado, la identidad y los saberes ancestrales de nuestras artesanas y artesanos.

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TRADICIÓN

Se contará con la participación de destacados invitados, quienes compartirán experiencias y reflexiones sobre la tradición, el patrimonio y los retos futuros del tejido en paja toquilla.

Cabe señalar que el sombrero de paja toquilla es una indumentaria con historia y tradición. A fines del siglo XIX, Catacaos se convirtió en el eje sombrerero del Perú, una tradición transmitida por generaciones y es un símbolo de identidad local.