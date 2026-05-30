La Policía detuvo a una pareja, presuntamente vinculada a la banda delincuencial “Los Bravos de La Esperanza” de Trujilo, debido a que les encontraron una pistola con una cacerina con diez municiones cuando se trasladaban por el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

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La intervención fue realizada cuando iban a bordo de un automóvil por la carretera Panamericana Norte, a la altura del paradero de automóviles que cubren la ruta Suyo-Las Lomas.

Ahí fueron detenidos A.S.A.L. (22) y su conviviente V.A.S.R.J. (20). Durante el registro vehicular, los agentes policiales encontraron debajo del asiento del copiloto una pistola con serie limada. Asimismo, una cacerina con 10 municiones sin percutir. Tras ello, fueron puestos a disposición de la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.