Atlético Grau sufrió más de la cuenta para vencer por 1-0 al Deportivo Moquegua que vendió cara su derrota y que incluso estuvo a punto de empatarle el marcador en el cotejo jugado sin público en el estadio Campeones del 36 de Sullana, por la última jornada del Apertura.

El equipo dirigido por el argentino Gerardo Ameli volvió a la senda del triunfo en la Liga 1 y con este resultado sumó 16 puntos y dejó el último lugar por mejor diferencia de goles a Sport Huancayo y Juan Pablo II.

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PRIMERA ETAPA

Fue de un accionar discreto en ambos equipos, que trataron de llegar a los arcos, pero sin la contundencia debida, salvo a los 10 minutos, cuando la “pulga” Ruidíaz intentó con un remate que salió desviado y a los 24´el moqueguano Edgar Lastre dejó su tiro en el parante.

Los albos, teniendo jugadores más experimentados, no se atrevieron a embocar en el arco de la visita. Raúl Ruidíaz, Cristhian Neira, Paulo de la Cruz y Rafael Guarderas poco gravitaron.

Los moqueguanos, con el correr del tiempo, empezaron a sentir el sofocante calor y solo atinaron a defenderse en su campo, con algunos contragolpes y aprovechando los espacios vacíos, donde Ángulo buscaba a Lastre, que fue el que más inquietó el arco albo.

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MEJORÓ

Para el complemento siguió el dominio de los albos que intentaron aperturar el marcador, y estuvo en los pies de Ruidíaz cuyo tiro fue atajado por Carlos Bravo.

El cambio de Aldair Vásquez y Yamir Ruidíaz le dio una mayor movilidad y se graficaría a los 31´ cuando Vásquez apiló defensores. Su tiro es deviado apenas por el arquero y “Ruso” Neyra solo tuvo que poner el pie para lograr el único gol del partido.

Luego, los albos jugarían con un hombre más por expulsión de Eros Montenegro. Pero a los 41´y 90+6, Johnson Collazos pudo definir y lograr el empate, pero se apresuró y en la otra Aamet Calderón la sacó al córner.