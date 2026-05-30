Los albos con gol de Cristhian “Ruso” Neira vence 1-0 a CD Moquegua.
Los albos con gol de Cristhian “Ruso” Neira vence 1-0 a CD Moquegua.

Atlético Grau sufrió más de la cuenta para vencer por 1-0 al Deportivo Moquegua que vendió cara su derrota y que incluso estuvo a punto de empatarle el marcador en el cotejo jugado sin público en el de Sullana, por la última jornada del Apertura.

El equipo dirigido por el argentino Gerardo Ameli volvió a la senda del triunfo en la Liga 1 y con este resultado sumó 16 puntos y dejó el último lugar por mejor diferencia de goles a Sport Huancayo y Juan Pablo II.

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Fue de un accionar discreto en ambos equipos, que trataron de llegar a los arcos, pero sin la contundencia debida, salvo a los 10 minutos, cuando la “pulga” Ruidíaz intentó con un remate que salió desviado y a los 24´el moqueguano Edgar Lastre dejó su tiro en el parante.

Los albos, teniendo jugadores más experimentados, no se atrevieron a embocar en el arco de la visita. Raúl Ruidíaz, Cristhian Neira, Paulo de la Cruz y Rafael Guarderas poco gravitaron.

Los moqueguanos, con el correr del tiempo, empezaron a sentir el sofocante calor y solo atinaron a defenderse en su campo, con algunos contragolpes y aprovechando los espacios vacíos, donde Ángulo buscaba a Lastre, que fue el que más inquietó el arco albo.

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MEJORÓ

Para el complemento siguió el dominio de los albos que intentaron aperturar el marcador, y estuvo en los pies de Ruidíaz cuyo tiro fue atajado por Carlos Bravo.

El cambio de Aldair Vásquez y Yamir Ruidíaz le dio una mayor movilidad y se graficaría a los 31´ cuando Vásquez apiló defensores. Su tiro es deviado apenas por el arquero y “Ruso” Neyra solo tuvo que poner el pie para lograr el único gol del partido.

Luego, los albos jugarían con un hombre más por expulsión de Eros Montenegro. Pero a los 41´y 90+6, Johnson Collazos pudo definir y lograr el empate, pero se apresuró y en la otra Aamet Calderón la sacó al córner.

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