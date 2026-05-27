La Cruz Roja Peruana Filial Provincial de Pisco viene promoviendo activamente la participación de la población en el Simulacro Nacional 2026, programado para este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y preparación ante sismos y otras emergencias.

La institución recordó que Pisco fue epicentro de uno de los terremotos más devastadores ocurridos en el país hace 19 años, por lo que consideran fundamental que la ciudadanía esté preparada para actuar correctamente ante cualquier eventualidad.

Por la prevención

El presidente de la Cruz Roja Peruana Filial Pisco, Ing. Jorge Guerrero Romero, brindó una entrevista en la que exhortó a toda la población a participar responsablemente en este ejercicio preventivo.

“Nosotros nos preparamos para servir y salvar vidas, ahora le toca a la población prepararse también. Pisco vivió una tragedia hace 19 años y no podemos olvidar lo ocurrido. Participar en el simulacro nos permitirá conocer nuestras rutas de evacuación, identificar zonas seguras y saber cómo actuar ante una emergencia real”, señaló.

Asimismo, Guerrero Romero explicó que la preparación comienza desde casa y debe involucrar a toda la familia. En ese sentido, recomendó practicar tres pasos esenciales: planificar revisando las rutas de evacuación y preparando la mochila de emergencia; ubicarse manteniendo la calma y dirigiéndose hacia zonas seguras internas; y evacuar de manera ordenada hacia los puntos de reunión establecidos por las autoridades y brigadas de emergencia.

Desde la Cruz Roja Peruana Filial Pisco reiteraron que la prevención y la solidaridad pueden salvar vidas, especialmente en una ciudad vulnerable a los movimientos sísmicos como Pisco. Por ello, hicieron un llamado a instituciones públicas, privadas, centros educativos y ciudadanía en general a sumarse activamente al simulacro nacional y asumir el compromiso de estar preparados frente a cualquier desastre natural.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO