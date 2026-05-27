Efectivos de la Policía Nacional capturaron a cuatro presuntos delincuentes luego de una balacera y una persecución que comenzó en el Callao y terminó en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP, los agentes ya seguían los pasos de los presuntos delincuentes, quienes operarían desde una vivienda ubicada en VES.

Los presuntos delincuentes se movilizaron en un vehículo de alta gama hacia el Callao, donde aparentemente planeaban perpetrar un asalto en los exteriores de los condominios Villanova. Fue en ese lugar donde los agentes intentaron intervenirlos, originándose un enfrentamiento a balazos.

Tras el enfrentamiento, los sospechosos lograron escapar del lugar. Durante la fuga, abandonaron el vehículo en el que se desplazaban y abordaron un taxi por aplicativo con dirección a Villa El Salvador.

Finalmente, los agentes policiales consiguieron alcanzar a los sospechosos en la intersección de las avenidas Pastor Sevilla y Jorge Chávez, donde fueron reducidos y posteriormente detenidos.

Cabe señalar que uno de los presuntos delincuentes terminó herido durante la intervención; sin embargo, permanecía consciente en todo momento.

Por su parte, el conductor del taxi por aplicativo negó tener algún tipo de relación con los detenidos y aseguró que solo realizaba el servicio de transporte.

“Simplemente yo tomé el servicio por aplicativo. (...) Ellos suben al vehículo y yo emprendo el camino. Demoraría 35 minutos más o menos en llegar de La Perla hasta acá (Villa El Salvador). Y ya cuando venía por acá cerca, la Policía nos interceptó. Y eso fue todo lo que pasó”, declaró a dicho medio.

“Yo no me había dado cuenta de nada. Yo no sabía nada, porque como estoy trabajando, yo normal. Pero ya cuando paso acá a la avenida, ya la Policía como que se acercaron más y me trancaron acá”, agregó.