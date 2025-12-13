En un esfuerzo sostenido por reducir la brecha educativa en la región sur del país, el programa educativo STEAM+H Ica ha logrado beneficiar a más de 24,000 escolares de nivel primaria, y capacitado a más de 800 docentes desde su implementación, en el 2005, hasta la fecha.

Así lo informó el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ica, Julián Ochoa Chochoja, durante el evento de cierre del programa educativo, e informó que esta iniciativa, impulsada por la agroexportadora Agrokasa e implementada por el Instituto Apoyo, marca un hito en la responsabilidad social empresarial vinculada a la agroexportación.

Sostuvo que, desde 2005, Agrokasa impulsa este programa con el respaldo del convenio de cooperación interinstitucional con la UGEL Ica y que las propuestas educativas implementadas son matemática para todos, ciencias para todos y el enfoque STEAM +H.

“Hacemos estos convenios para, precisamente, lograr lo que nos estamos proponiendo, darles calidad educativa a nuestros queridos alumnos, y evidenciamos los resultados al ocupar el primer lugar en la evaluación censal regional”, dijo.

Por su parte, Edward Villalobos Marin, gerente de Recursos Humanos de la sede Ica de Agrokasa, detalló que el programa se ha desplegado estratégicamente en los distritos de Tate, Los Aquijes, Pachacútec, Pueblo Nuevo y Santiago, enfocándose en un modelo pedagógico que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM), sumado a un componente de Humanidades.

“Celebramos 20 años de trabajar con el programa Matemática para todos. Hoy se llama Steam más H. Conjuntamente con el Instituto Apoyo, actualmente estamos apoyando a diez instituciones educativas, ubicadas en los distritos de Pachacútec, Pueblo Nuevo, Tate, y Santiago. En el 2025, más de 780 escolares de educación primaria se beneficiaron de las propuestas Matemáticas para todos y Ciencias para todos”, dijo.

Agregó que el programa educativo beneficia a los hijos de los trabajadores de la agroexportación y a los colegios que se ubican en las zonas agrícolas de las distintas agroexportadoras de esta parte del país.

“Los escolares beneficiados son, fundamentalmente, hijos de los trabajadores de la agroexportación, y las instituciones educativas intervenidas se ubican en las mismas zonas de influencia donde opera Agrokasa y otras agroexportadoras”, manifestó.

Precisó que numerosos exalumnos del programa educativo trabajan en la citada empresa y que este programa educativo ganó el Bono Escuela 2015, un reconocimiento del Ministerio de Educación a las instituciones con mejor desempeño; primer puesto regional en la Evaluación Censal 2014 y superación del promedio estatal en prueba ECE 2013.

El dato: El programa educativo STEAM+H Ica capacita a los docentes del nivel primaria en mejorar su práctica pedagógica con nuevas estrategias y, a su vez, los profesores replican en aula las enseñanzas aprendidas siguiendo los lineamientos de la currícula escolar del Ministerio de Educación.

