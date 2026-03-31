La región de Ica se consolida como referente en innovación educativa tras el reciente anuncio de los resultados del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa (CNPIE) 2026, en el que 23 colegios de la región resultaron ganadores. Este logro refleja el compromiso de docentes, directivos y estudiantes con la transformación pedagógica y la mejora de los aprendizajes.

Estrategias pedagógicas

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP), organismo del Ministerio de Educación, financia y brinda asistencia técnica a proyectos educativos innovadores que buscan promover una enseñanza más equitativa y de calidad.

En esta edición, los colegios ganadores de Ica recibieron una inversión aproximada de 370 mil soles, destinada a impulsar proyectos en diversas categorías: desde iniciativas en proceso de implementación hasta propuestas prometedoras y trabajos de investigación-acción participativa.

Los proyectos premiados destacan por incorporar estrategias pedagógicas innovadoras, uso de tecnologías digitales, y el fortalecimiento de competencias socioemocionales en los estudiantes. Además, refuerzan la formación integral, el desarrollo de habilidades prácticas y la inclusión de metodologías que preparan a los jóvenes para los desafíos educativos del siglo XXI.

Este avance se enmarca dentro del Proyecto Educativo Regional Concertado de Ica (PERCI), que prioriza la innovación pedagógica y tecnológica como eje fundamental para mejorar la calidad educativa. Gracias a esta política, las instituciones educativas de la región han logrado consolidar propuestas creativas y sostenibles, con impacto directo en la enseñanza y el aprendizaje.

La Dirección Regional de Educación de Ica, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local de Chincha, Pisco, Nasca, Palpa e Ica, se encarga de acompañar a los colegios ganadores durante la implementación de sus proyectos, asegurando que cuenten con el soporte técnico y pedagógico necesario para cumplir los objetivos planteados.

Provincias como Ica, Pisco y Chincha concentran la mayor cantidad de colegios ganadores, evidencia del creciente interés y esfuerzo de la comunidad educativa por generar cambios positivos en sus aulas.

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