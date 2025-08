El hecho de que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, se mostrara en contra del incremento presupuestal a favor de los regidores para que fortalezcan su labor de fiscalización, ha generado una serie de reacciones por parte de los concejales, quienes le han pedido al burgomaestre “mesura” al ofrecer declaraciones.

El caso se torna aún más grave, ya que Mario Reyna sostuvo que “antes hemos tenido buenos regidores” y ahora se les tiene que contratar asesores para que fiscalicen y propongan normas y ordenanzas, cuando la lógica dice que cuando se va a postular a una municipalidad se escoja a concejales con un perfil profesional o técnico para que puedan cumplir las funciones que la ley les faculta.

MÁS SERIEDAD

Luis González Rosell, regidor de la MPT, dijo que le llama profundamente la atención la actitud del alcalde, toda vez que él sabe muy bien que el presupuesto para fiscalización es aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su uso es vigilado por la Contraloría General de la República.

“La fiscalización en algunos aspectos requiere especialización, conocimiento del tema, que uno desea o requiere fiscalizar. En mi caso, soy abogado, ¿cómo podré fiscalizar adecuadamente si se está haciendo bien una pista, si no conozco materiales? o ¿cómo investigar temas contables y de transferencia de fondos? Eso debe hacerlo un contador y un abogado especialista en esos temas”, argumentó el regidor.

En esa línea, señaló que, desde su punto de vista, parece que el alcalde Mario Reyna teme a la fiscalización. “De pronto sabe algo que no quisiera que se sepa. Quizá la utilización de recursos que se ha hecho no está bien y por eso nos critica y no quiere que fiscalicemos”, agregó.

TRABAJE

Sobre el comentario del alcalde en relación a la mayor capacidad de fiscalización, sin asesores, que tenían regidores de antaño, Luis González respondió: “bueno yo le diría que hemos tenido muy buenos alcaldes antes, que gestionaban recursos en Lima y había más recursos. Por ello nuestra ciudad estaba bella y ordenada. Hoy da pena y eso es responsabilidad del alcalde, no de los regidores”, enfatizó.

En ese contexto, el regidor Jorge Vásquez Tirado, indicó que es el alcalde Mario Reyna el que debe ser “capacitado”, para que entienda sobre leyes y sobre proyectos.

“Primero, el presupuesto que se nos destina para fiscalización es por ley; segundo, él (alcalde) debe preocuparse por la ejecución de su presupuesto para obras, pues solo ha gastado el 16%. Deberían bajarle el sueldo por incapaz”, recomendó.

Por su parte, el regidor Giancarlo Toribio Castro, comentó que ya no es novedad que el alcalde trate de desprestigiar el trabajo de los regidores. “El presupuesto de fiscalización no es para que nosotros dispongamos a nuestro antojo, pasa por un plan elaborado con anticipación. El alcalde ve ese gasto como algo inútil, pero no se fija en los asistentes y todo el personal que él tiene”, acotó.