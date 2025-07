La Libertad tiene obras paralizadas por S/ 5,595 millones, lo que la convierte en la segunda región del país con más proyect.os suspendidos durante el primer trimestre de este año, según el reporte “La Libertad: Retos para impulsar el desarrollo económico y social”, elaborado por ComexPerú.

En cifras

El informe, que recoge cifras de la Contraloría General de la República, detalla que en este departamento existen 86 obras estancadas. A nivel nacional, solo nos supera Arequipa, con trabajos paralizados por S/ 7,732 millones.

Daniel Najarro, analista de estudios económicos de ComexPerú, detalló que 54 de los 86 proyectos afectados son ejecutados por el Gobierno Regional de La Libertad y municipalidades de este departamento.

Entre las iniciativas que urgen ser destrabadas figura la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic, cuyo presupuesto asciende a S/ 3,888 millones. Esta es la segunda obra paralizada más costosa del país, después de Majes Siguas II.

“Si ya se hubiera ejecutado, hoy por hoy La Libertad tendría un mayor desarrollo agroexportador; estaríamos hablando de mejores niveles de remuneración, de ingresos para todos y mejor calidad de infraestructura”, aseguró.

El informe también precisa que las causas de estas paralizaciones son incumplimiento de contrato (14 obras), deficiencias en el expediente técnico (8), controversias legales (7), falta de financiamiento (5), conflictos sociales (4) y otros factores (16).

En respuesta, el Gobierno Regional indicó que el reporte de ComexPerú está desactualizado y varias obras consignadas ya fueron reanudadas.

Cambios

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta ayer la gestión de César Acuña en el Gobierno Regional (Gore) La Libertad había gastado el 31.7% de su presupuesto en obras, lo que la sitúa en el puesto 19 de 25 administraciones regionales del país.

La Municipalidad Provincial de Trujillo, a cargo de Mario Reyna, por su parte, ejecutó el 11.6% de los recursos que le destinaron para proyectos a favor de la ciudad.

Daniel Najarro cuestionó el bajo nivel de ejecución presupuestal de ambas instituciones del Estado.

También reveló que el reporte “La Libertad: Retos para impulsar el desarrollo económico y social” concluye que “entre el Gore y municipios (de toda la región) dejaron de utilizar S/ 926 millones, que podrían haberse redistribuido a atender otras necesidades del departamento”.

Ante esto, el analista de estudios económicos de ComexPerú consideró que las autoridades deberían evaluar a sus funcionarios para tener mejores resultados.

“Cuando vemos que, lamentablemente, no se logra contar con obras adecuadas; cuando vemos que hay un problema sustancial o cuando vemos que, por ejemplo, la inseguridad crece o no se invierte debidamente, deberíamos de ver una manera de evaluarlo, una manera de supervisarlo, pero eso no existe”, manifestó.

También cuestionó las transferencias económicas que realiza el Gobierno Regional a las comunas, pues muchas veces se entrega dinero a gestiones que no logran ejecutar su propio presupuesto.