En esta segunda vuelta electoral, es importante tener claro quiénes están habilitados para sufragar en Perú y en qué casos el voto es obligatorio.

¿Quiénes pueden votar?

Pueden participar en el proceso electoral todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años que cuenten con DNI vigente o vencido y estén inscritos en el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

También pueden votar los peruanos residentes en el extranjero, siempre que estén debidamente registrados.

¿Quiénes están obligados a votar?

En el Perú, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre los 18 y 70 años. Esto significa que, si no acuden a sufragar, pueden recibir una multa establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Quiénes no están obligados?

Las personas mayores de 70 años tienen voto facultativo, es decir, pueden decidir si participan o no sin recibir sanción. Lo mismo aplica para ciertos ciudadanos con discapacidad o impedimentos debidamente justificados.

¿Qué pasa si no votas?

Quienes no cumplan con votar deberán pagar una multa, cuyo monto varía según el distrito de residencia. Además, podrían enfrentar restricciones para realizar algunos trámites hasta regularizar su situación.

Un deber y un derecho

El voto no solo es una obligación para un sector de la población, sino también un derecho fundamental que permite a los ciudadanos participar en la elección de sus autoridades y en el rumbo del país.

¿Cuánto pagarás si no votas el 7 de junio?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó las sanciones económicas actualizadas que enfrentarán los ciudadanos que no participen en los comicios del 7 de junio, ya sea como electores o como miembros de mesa.

El sistema de multas contempla dos categorías de infracciones, cada una con montos diferenciados según las circunstancias del ciudadano.

Sanción por no acudir a sufragar

La primera infracción corresponde a los electores que no asistan a emitir su voto. A diferencia de lo que muchos creen, el monto no es uniforme para todos los peruanos, sino que se determina según la categoría socioeconómica del distrito donde figura el domicilio en el Documento Nacional de Identidad.

“Va a depender mucho de la categoría del distrito al cual nosotros estamos registrados”, explicó Grillo.

El cálculo se basa en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) establecida para 2026, que alcanza los S/ 5,500. Según este parámetro, las multas quedan distribuidas así:

Distritos no pobres: 2% de la UIT → S/ 110

2% de la UIT → S/ 110 Distritos pobres: 1% de la UIT → S/ 55

1% de la UIT → S/ 55 Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT → S/ 27.50

Sanción por no instalar mesa de votación

La segunda infracción afecta exclusivamente a quienes fueron sorteados como miembros de mesa y no cumplen con presentarse para instalar su mesa de sufragio. En este escenario, el monto es fijo e independiente del distrito de residencia.

“En el caso concreto de la multa asignada por omisión a la instalación, no hay categoría”, precisó el funcionario del JNE.

Esta sanción equivale al 5% de la UIT, lo que resulta en un pago de S/275.

“La multa por no instalar asciende a 275 soles. Único monto asignado, independientemente del tipo de distrito al cual usted pertenece”, agregó Grillo.

Posibilidad de doble sanción

Un aspecto fundamental que los ciudadanos deben considerar es que ambas multas pueden aplicarse simultáneamente a la misma persona. Si un ciudadano fue designado miembro de mesa, no cumplió con instalar la mesa y tampoco ejerció su derecho al voto, recibirá dos sanciones por separado.

“Así es, porque son funciones totalmente diferentes. Una como elector y otra como miembro de mesa”, confirmó el representante del JNE.

En el peor escenario, una persona de un distrito no pobre que haya sido sorteada como miembro de mesa podría enfrentar un pago combinado de S/ 385 (S/ 110 por no votar + S/ 275 por no instalar la mesa).

El organismo electoral hace un llamado a la ciudadanía para que verifique si fue designada miembro de mesa y conozca las sanciones vigentes antes de la jornada electoral del 12 de abril.