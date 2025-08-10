Desde que el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, salió de vacaciones con rumbo desconocido, han sucedido muchas cosas que lo afectan de manera directa.

A los entredichos generados por la adjudicación de millonarias obras a una jovencita sin experiencia, se sumó una acusación bastante grave que vino de una autoridad edil de una provincia del norte de la región y que a dado pie a que la máxima autoridad política en La Libertad sea denunciada ante el Ministerio Público.

EN LA MIRA

En efecto, el último viernes (8 de agosto), el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones, denunció a César Acuña Peralta ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

La denuncia por la presunta comisión del mismo delito también comprende a Julio Salvador Correa Chávez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Chepén.

LOS HECHOS

Ocurre que en una entrevista a un medio periodístico el burgomaestre Julio Salvador Correa aseguró que junto al consejero regional por la provincia de Chepén, Julio Cépeda, ambos elegidos por Acción Popular, se reunieron con el líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador César acuña, para aceptar brindarle respaldo político a cambio de obras para su jurisdicción.

La entrevista la concedió el alcalde a Best Cable Guadalupe-Chepén. Julio Salvador Correa aseguró que el gobernador los contactó y les dijo que necesitaba revertir la mayoría que tenía la oposición en el Consejo Regional, a fin de sostener la gobernabilidad.

“Nos pidió el apoyo político, que lo apoyemos con nuestro consejero, y ahí estuvo presente el consejero Segundo Cépeda Uriol, el teniente alcalde (de Chepén) Juan Jesús de la Cruz y mi persona, pero la decisión política tenía que adoptarla mi persona como líder político (de Acción Popular) en Chepén”, indicó.

Es más, el burgomaestre aseveró que a cambio de este apoyo, César Acuña les ofreció la construcción de un estadio, un hospital y otras obras de envergadura.

DE VIAJE

Correo trató de obtener la versión del alcalde Julio Correa, pero desde el área de Imagen Institucional nos dijeron que se encontraba de viaje y que el lunes, “cuando se reincorpore” ofrecerá declaraciones.

Quién sí se ha pronunciado sobre este delicado asunto ha sido el consejero regional por Chepén, Julio Cépeda. Él rechazó lo manifestado por el alcalde y aseguró que lo denunciará por realizar estas afirmaciones.

Ahora bien, después de haber salido de vacaciones (del 29 de julio hasta ayer 9 de agosto) se presume que César Acuña ya debe haber arribado a Perú.

Martín Namay, gerente general de la Región, aseguró que el gobernador responderá a la prensa todas las interrogantes que le hagan para esclarecer todos los temas por los cuales ahora se le cuestiona y hasta ha sido denunciado.