Es probable que nunca antes la gestión del gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, haya sido tan criticada. La adjudicación de millonarias obras a la empresa de Lucero Nicole Coca Condori, una jovencita de 23 años de edad, sin experiencia, ha obligado a que el gerente general, Martín Namay Valderrama, y el gerente de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado, salgan a defenderlo y a negar algún vestigio de irregularidad en los procesos de licitación.

LAS MANOS AL FUEGO

Sin embargo, el último jueves, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), cuyo titular es Martín Camacho Paz, emitió un pronunciamiento mediante el cual aseguran que la entidad ofrece su “total respaldo” a César Acuña.

Es más, señalan que el tema se está “politizando”, para generar inestabilidad y desconfianza en la población.

“La Gerencia Regional de Educación de La Libertad expresa su firme respaldo a la gestión del Gobierno Regional, liderado por el Dr. César Acuña Peralta, ante los recientes ataques mediáticos y políticos que pretenden desestabilizar y deslegitimar los esfuerzos orientados al desarrollo regional. El gobernador regional ha sido claro al señalar que no se tolerarán actos de corrupción. Toda autoridad o funcionario debe actuar con rectitud y denunciar cualquier irregularidad, sin importar a quién involucre”, se lee en el pronunciamiento institucional.

DESMIENTEN

Empero, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Grell, Paul Vera Castillo, aclaró que ese pronunciamiento lo ha hecho a título personal el gerente Martín Camacho Paz, pues nunca se le consultó al personal de planta si estaba de acuerdo con respaldar al gobernador en este momento que es cuestionado.

“Ese comunicado es una decisión de los funcionarios que se benefician de la gestión. En todo caso que muestren el acta donde los trabajadores de planta firman ese comunicado. Seguro lo han hecho locadores a los que les han dado trabajo”.

Indicó que esta es una nueva evidencia de que se está politizando la institución. “Insisto, acá no tenemos nada que ver los trabajadores, solo son los funcionarios los que sacan su aviso y, bueno, no se les puede prohibir”, enfatizó.

QUE SE INVESTIGUE

En tanto, el secretario regional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) - La Libertad, Sergio Pinedo Esquivel, opinó que mientras el Ministerio Público está investigando las adjudicaciones de las obras no es sensato hacer pronunciamientos de rechazo o respaldo a nadie.

“Hay presuntas evidencias de que se ha incurrido en algo irregular. Los cuestionamientos tienen ciertos fundamentos. Yo pregunto, ¿cuándo salga a la luz la verdad, qué va a decir el gerente?

La Fiscalía al final dará con la verdad. Deberían abstenerse de emitir pronunciamientos. Hay que esperar que esto concluya. Acá estamos hablando del dinero de todos los liberteños”, acotó.