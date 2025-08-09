Lo había advertido. El titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Martín Camacho Paz, presentó una querella por difamación agravada contra los consejeros regionales Robert De La Cruz Rosas, Frank Solórzano Rojas, Edy Camacho Barreto, y Nancy Puitiza Gariza por haber dejado entrever que tenía títulos académicos eran falsos.

La denuncia fue presentada el pasado 24 de julio, en el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte de Justicia de La Libertad. El funcionario optó por entablar la querella después de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria resolviera archivar la denuncia en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y ostentación de títulos falsos.

LOS HECHOS

De acuerdo a lo precisado en la querella, el pasado 10 de agosto de 2023, los aludidos consejeros regionales ofrecieron una conferencia de prensa en la que dejaron abierta la posibilidad de que los títulos académicos de Martín Camacho expedidos por el Instituto Superior Pedagógico Privado “Virgen de la Puerta” eran falsos.

Se trata del título de profesor de educación técnica en la especialidad de Computación e Informática y el de profesor de educación secundaria en la especialidad de Matemáticas.

Martín Camacho negó las acusaciones y afirmó que emprenderá acciones legales por difamación en su contra.

LO CUMPLE

En efecto, el caso llegó al fuero judicial y finalmente la denuncia por los supuestos títulos falsos se archivó. Con base en ello, el funcionario querelló a los consejeros.

Correo trató de obtener la versión del consejero Frank Solórzano, pero solo se limitó a decir que hará que su abogado revise la querella.

En tanto, la consejera Edy Camacho mencionó que el gerente de Educación “está en su derecho de denunciar”.

“Es nuestra función fiscalizar. Ya veremos cómo se desarrollan los hechos. Cuando las afirmaciones son de carácter político no se consagra la difamación y calumnia”, aseguró.