El gobierno regional de La Libertad, encabezada por César Acuña, enfrenta serias denuncias por presuntas irregularidades en el programa Procompite, que entre 2023 y 2024 destinó cerca de S/60 millones a concursos para financiar a pequeños empresarios con maquinaria y planes de negocio.

El dominical de Cuarto Poder reveló que se destinó S/25 millones en 2023 y S/33 millones en 2024, los cuales fueron anulados tras detectarse graves vicios en los procesos de selección, que involucran directamente a Juan Jose Fort Cabrera, designado como presidente del comité seleccionador de Procompite y hombre de confianza del gobernador César Acuña

A esto, se suman testimonios de empresarios que participaron en dichos concursos y aseguraron que a cambio de garantizar la aprobación de proyectos, deberían pagar un cierto monto económico.

Alfonso León Angulo, presidente de la junta de propietarios de la Galería Plaza Toro, denunció que a través de un intermediario le solicitaron S/5 mil para asegurar que su proyecto resultara ganador. Sin embargo, tras negarse a atender un segundo pedido de dinero, su propuesta finalmente no fue seleccionada.

Miguel Until, comerciante, asegura que pasó S/25 mil y su propuesta fue inicialmente seleccionada, pero luego el proceso se frustró y perdió el dinero. Linda Quiroz, otra empresaria, sostiene que abonó S/5 mil “por gusto” tras entrarse que el proceso fue declarado nulo.

El dominical mostró que el informe legal identificó vicios insubsanables en 142 planes de negocio, como ausencia de expedientes técnicos, falta de acreditación de propiedd de terrenos, documentos incompletos y un comité evaluador conformado de manera irregular, presidido por Fort.

Pese a la nulidad parcial y el retroceso de los concursos para verificar su los 142 planes de negocio cumplían los requisitos, Acuña anunció que el programa continuará.

Actualmente, 217 emprendedores están a la espera de la reactivación de un proceso que ha sido marcado por actos de corrupción y presunto despilfarro de recursos públicos.

El gerente general del Gobierno Regional La Libertad, Martín Namay, confirmó la anulación de los concursos y aseguró que se solicitará a la Fiscalía Anticorrupción tome el caso e investigue para determinar responsabilidades.