El exministro del Interior Juan José Santiváñez lanzó duras críticas contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permanece en la clandestinidad tras recibir una condena judicial.

A través de la red social X (antes Twitter), Santiváñez respondió a un pronunciamiento de Cerrón en el que expresaba solidaridad a la congresista María Agüero, quien mediante un video calificó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas de genocidas.

“Vladimir Cerrón eres el menos indicado para hablar de hombría. Si no, empieza por entregarte a la justicia ‘como un varón’ y no repliques tu solidaridad escondiéndote en alguna guarida", indicó.

El ahora jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, cuestionó que Cerrón se pronuncie sobre temas de “hombría” mientras evita presentarse ante la justicia.

Santiváñez cerró su mensaje con una frase tajante. “Aprende a no llorar como un niño lo que no has sabido defender como hombre”.

Escucha prófugo, eso no es valor, eso es apología al terrorismo puro y duro. El que ataca a su @PoliciaPeru y a sus Fuerzas Armadas conociendo el inmenso valor que tuvieron en la lucha contrasubversiva es un miserable y, ante tu solidaridad en la clandestinidad, demuestras que… https://t.co/a3Rl1B8wNS — Juan José Santiváñez (@JJSantivanezA) August 10, 2025

En respuesta, María Agüero calificó a Santiváñez como el “peor ministro del Interior que ha existido jamás”, recordando el rechazo ciudadano e irregularidades durante su gestión.