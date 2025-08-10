De confirmarse que la presidencia de la Comisión de Ética del Congreso recaería en la bancada de Acción Popular (AP), la presidencia de dicho grupo de trabajo podría estar en manos del cuestionado legislador Elvis Vergara.

Según el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias aprobadas por el Pleno del Parlamento, el citado congresista fue acreditado como único representante de su bancada ante la Comisión de Ét

Vergara, junto a 23 congresistas de AP y otros bloques, fue denunciado el pasado 25 de julio por la Fiscalía de la Nación, como presunto integrante del grupo parlamentario “Los Niños”, vinculado a actos de corrupción durante el mandato de Pedro Castillo.

Denuncia. La denuncia contra el citado parlamentario y el resto de sus colegas fue presentada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Sin embargo, Vergara también es objetado por haberse ausentado de sus trabajos parlamentarios durante varios días en abril de 2024, para practicarse una cirugía estética en la nariz, tal como denunció un programa dominical de Willax.

Fiscalización. En vista de los cuestionamientos a los integrantes de la bancada de AP, el integrante de dicho bloque, Luis Aragón, sostuvo que su grupo político no debe presidir la Comisión de Fiscalización, que tiene asignada.

“Soy consciente, y lo digo públicamente, (AP) no debe presidir la Comisión de Fiscalización, podemos presidir otro porque nos corresponden dos, pero preferiría que no sea Fiscalización, sería lo más ético y razonable”, dijo en Canal N.

También cuestionó la elección de Carlos Alva Rojas como vocero de su bancada.