Por presunta colusión agravada en perjuicio del Estado, el Ministerio Público presentó una acusación fiscal contra exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La investigación está relacionada con licitaciones adjudicadas a la empresa Odebrecht entre 2009 y 2011, en las que se habrían producido pagos ilícitos y coordinaciones previas destinadas a favorecer a la constructora brasileña.

Según la Fiscalía, las licitaciones adjudicadas entre 2009 y 2011 habrían sido manipuladas para beneficiar a la constructora Odebrecht, a través de reuniones previas y el presunto pago de sobornos.

Por ello, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 10 años y 6 meses de prisión para Raúl Torres, exdirector de Provías Nacional, y 21 años para Oswaldo Plasencia, exdirector del Tren Eléctrico y exasesor del entonces ministro Javier Cornejo.

El expresidente de la República, Alan García, también es mencionado como uno de los implicados en el caso, ya que las investigaciones indican que habría participado en las coordinaciones destinadas a favorecer a Odebrecht.

Los contratos firmados con Odebrecht entre 2009 y 2011, incluidos los vinculados a proyectos de gran magnitud como el Tren Eléctrico de Lima, son el eje de la acusación fiscal. Según los investigadores, dichos procesos de licitación habrían sido direccionados a través de acuerdos previos entre funcionarios del MTC y representantes de la constructora brasileña.

Según la tesis del Ministerio Público, estas acciones habrían causado un grave perjuicio al patrimonio del Estado, ya que las adjudicaciones se realizaron sin respetar los principios de transparencia y competencia. Entre las pruebas presentadas figuran testimonios de exdirectivos de Odebrecht, documentos internos de la empresa y registros de reuniones.

La acusación fiscal señala además que la relación entre funcionarios públicos y Odebrecht habría sido facilitada por intermediarios y asesores vinculados a las más altas esferas del gobierno de ese periodo.