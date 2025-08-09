El Poder Judicial dictó 36 meses de arresto domiciliario contra Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

La medida fue impuesta por el juez Roberth Rimachi, tras alegar Hernández problemas de salud que le impiden cumplir prisión preventiva.

La Fiscalía anunció que apelará el fallo, cuestionando la veracidad de la discapacidad alegada y la falta de pruebas contundentes que la respalden.

La orden de arresto domiciliario incluye la colocación de un grillete electrónico sin vigilancia policial presencial, el pago de una caución de S/ 5,000 en cuotas y la prohibición de comunicarse con su hijo y otros imputados.

Hernández aseguró su inocencia y se declaró víctima de difamación y venganza por su relación familiar con ‘El Monstruo’. Su defensa presentó dos domicilios para cumplir la medida, uno en Ica y otro en Lima, situación observada por la Fiscalía.

Martina Hernández está investigada por supuestamente integrar la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ , liderada por su hijo, prófugo de la justicia.

Durante un megaoperativo en junio se detuvo a varios miembros de esta banda, incluida Hernández, en cuyo domicilio en Ica se encontró material explosivo, dinero en efectivo y otros objetos vinculados a sus actividades ilícitas.

Se le acusa de recibir dinero producto de secuestros y de enviar fondos al extranjero, con movimientos migratorios hacia Brasil.