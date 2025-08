Renzo Spraggon se presentó en el set de Magaly Medina, donde rompió su silencio sobre los rumores de un supuesto beso con Pamela López.

Todo surgió tras las declaraciones de Macarena Gastaldo, quien aseguró que ambos se habían besado en una discoteca de Lima.

“No hubo chape como dice Macarena, una cosa es chape y otra cosa es pico. En la primera situación, cuando nos presentan, hubo medio beso”, expresó Spraggon, desmintiendo así que haya ocurrido algo más comprometedor. Según él, el encuentro fue breve y sin mayor trascendencia.

El modelo sostuvo que fue Pamela quien dio el primer paso, mostrándole interés y tomándolo de la mano. A pesar de que ella se encontraba con su pareja, Paul Michael, esa noche, Renzo dejó en claro que eso no fue un impedimento.