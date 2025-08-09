Un múltiple choque ocurrido este sábado 9 de agosto en el kilómetro 23 de la Carretera Central, en el distrito limeño de Chaclacayo, dejó un fallecido y más de 13 heridos.
Según RPP, testigos indicaron que el accidente se produjo cuando una motocicleta intentó adelantar a varios vehículos de transporte público y particulares, provocando una colisión en cadena que involucró cinco unidades.
La víctima mortal sería el conductor de la motocicleta. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Huaycán y Vitarte para recibir atención médica, de acuerdo a un comunicado de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
Bomberos y policías llegaron al lugar para atender la emergencia y restablecer el tránsito, que se vio severamente afectado con dirección a Lima.
Las autoridades indicaron que la congestión vehicular y la imposibilidad de frenar a tiempo contribuyeron al accidente.
Se han iniciado las investigaciones para establecer las causas y responsabilidades. Paralelamente, la ATU trabaja en la zona para agilizar el tráfico y reducir la congestión en la avenida Ramiro Prialé.
TE PUEDE INTERESAR:
- Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se reencuentran en “Esto es Guerra” tras años de distanciamiento
- Renzo Spraggon revela detalles de su encuentro con Pamela López en discoteca limeña: “ella me agarra de la mano”
- Waldemar Cerrón plantea declarar Patrimonio Cultural a “Melcochita” en la categoría de ‘Leyenda viva’