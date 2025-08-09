Alianza Lima logró un importante triunfo de visitante al vencer 1-0 a Ayacucho FC en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1.

El partido, disputado en el Estadio Ciudad de las Américas, fue complicado para el equipo blanquiazul, que no tuvo muchas opciones claras en el primer tiempo.

La única anotación llegó en la segunda mitad, a los 79 minutos, tras una revisión en el VAR que confirmó una mano dentro del área por parte de José Ataupillco, jugador de Ayacucho.

El árbitro Micke Palomino señaló penal, el cual fue convertido por Pablo Ceppelini .

Con este resultado, Alianza Lima suma 8 puntos y se ubica quinto en la tabla de posiciones del Clausura.

Ahora el equipo dirigido por Néstor Gorosito se prepara para recibir este miércoles a la Universidad Católica de Ecuador en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, Ayacucho FC se mantiene con 4 puntos y en la próxima jornada visitará a Melgar.

⏱ |𝑴𝑰𝑵𝑼𝑻𝑶 𝑨 𝑴𝑰𝑵𝑼𝑻𝑶| ⏱



🏆: 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝟓 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒆𝒐 𝑪𝒍𝒂𝒖𝒔𝒖𝒓𝒂 @Liga1TeApuesto @fc_ayacucho 0-1 @ClubALoficial



⛳️ 𝑬𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒉𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐.



𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨 𝑩𝑳𝑨𝑵𝑸𝑼𝑰𝑨𝒁𝑼𝑳 𝑬𝑵 𝑨𝒀𝑨𝑪𝑼𝑪𝑯𝑶. 💙



𝑵𝒐𝒔 𝒗𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒍… pic.twitter.com/PF4MAARyXd — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 9, 2025