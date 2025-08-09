Alianza Lima logró un importante triunfo de visitante al vencer 1-0 a Ayacucho FC en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1.
El partido, disputado en el Estadio Ciudad de las Américas, fue complicado para el equipo blanquiazul, que no tuvo muchas opciones claras en el primer tiempo.
La única anotación llegó en la segunda mitad, a los 79 minutos, tras una revisión en el VAR que confirmó una mano dentro del área por parte de José Ataupillco, jugador de Ayacucho.
El árbitro Micke Palomino señaló penal, el cual fue convertido por Pablo Ceppelini.
Con este resultado, Alianza Lima suma 8 puntos y se ubica quinto en la tabla de posiciones del Clausura.
Ahora el equipo dirigido por Néstor Gorosito se prepara para recibir este miércoles a la Universidad Católica de Ecuador en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, Ayacucho FC se mantiene con 4 puntos y en la próxima jornada visitará a Melgar.
