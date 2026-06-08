El Lima Latin Pop Fest Vol. 3 anunció su regreso para el próximo 28 de noviembre en el Multiespacio Costa 21, consolidándose como uno de los festivales dedicados al Latin Pop más importantes del país.

La tercera edición reunirá en un mismo escenario a reconocidos artistas que marcaron a toda una generación con éxitos que dominaron las radios y plataformas musicales en América Latina durante las últimas décadas.

Entre las figuras confirmadas destacan Marama, Joey Montana, Dragón y Caballero, Lil Silvio & El Vega, Pasabordo, Rocko & Blasty y Bacanos.

Marama y Joey Montana lideran el festival

Uno de los principales atractivos del evento será la presentación de Marama, agrupación uruguaya que alcanzó gran popularidad en Latinoamérica gracias a canciones como “Loquita”, “Nena” y “Bronceado”.

A su vez, Joey Montana volverá a reencontrarse con el público peruano interpretando algunos de los temas más exitosos de su carrera, entre ellos “Picky”, “Único”, “La Movida” y “Tus Ojos”.

Otro de los momentos más esperados será el reencuentro de Dragón y Caballero, dúo colombiano recordado por éxitos como “Fruta Prohibida” y “Se Siente Bien”, referentes del género romantic style.

Nostalgia y éxitos latinos en una sola noche

El espectáculo también contará con la participación de Lil Silvio & El Vega, intérpretes de canciones como “Te Encontré” y “Mi Declaración”, además de Pasabordo, Rocko & Blasty y Bacanos, artistas que mantienen una sólida presencia en la escena musical latinoamericana.

Los organizadores destacaron que las ediciones anteriores reunieron a miles de asistentes, consolidando al Lima Latin Pop Fest como una de las principales plataformas para la difusión de la música latina en el Perú.

Entradas y preventa

La cita será el sábado 28 de noviembre desde las 7:00 p.m. en el Multiespacio Costa 21.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, con una preventa exclusiva que ofrece un 35% de descuento para clientes de Banco Ripley desde el 4 hasta el 10 de junio.

Compra de entradas: Teleticket - Lima Latin Pop Fest Vol. 3