La Red Asistencial Ica de EsSalud puso en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios de salud durante el feriado largo, mediante acciones de coordinación interna y supervisiones en sus establecimientos con el objetivo de asegurar la atención oportuna de los asegurados.

Atención en Salud

Como parte de estas medidas, el gerente de EsSalud Ica, Roberto Almeida Donaire, encabezó una reunión de trabajo con directivos y funcionarios de la institución para evaluar la operatividad de la red asistencial y adoptar acuerdos orientados a fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud.

Durante la jornada se abordaron aspectos relacionados con la agilización de los procesos asistenciales, el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos y la disponibilidad de recursos necesarios para mantener la atención médica durante los días de mayor demanda.

Posteriormente, el gerente de EsSalud Ica, acompañado por el Mg. Javier Muñante Valle, realizó una visita inopinada al Hospital II René Toche Groppo de Chincha, donde supervisó el funcionamiento de los principales servicios asistenciales.

Durante el recorrido se verificó la operatividad de las áreas de Emergencia, Laboratorio, Diagnóstico por Imágenes y Farmacia, además de evaluar los flujos de atención y el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos para atender posibles contingencias.

La inspección también incluyó un diálogo con pacientes asegurados para conocer su percepción sobre la atención recibida, así como reuniones con el personal médico y asistencial que permanecía de guardia para recoger sus observaciones y requerimientos.

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