El presidente del Consejo Regional de Tacna Miguel Sierra Cayo sostuvo que en el gobierno de la presidenta de la república Keiko Sofia Fujimori Higuchi se debe priorizar los proyectos para fortalecer los sectores de educación y salud, así como combatir la inseguridad en el país.

En el discurso espera que se anuncie las propuestas para cambiar la percepción de la población sobre el avance de la delincuencia y apoye la educción y la salud con el otorgamiento de los presupuestos necesarios para la construcción de colegios y la modernización de equipos.

Apoyo en proyectos

Respecto a Tacna, espera su apoyo para la construcción de las obras viales como la doble vía a Boca del Río, que se inició en noviembre del 2025, los corredores viales N.º 1 y N° 42, la doble vía de Tacna a la Concordia (zona de frontera entre Perú y Chile), el proyecto para un sistema de represamieto e irrigación denominado Cardos y la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Magollo.