En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias, el Templo Belén, casa de oración del Señor de la Agonía de Pisco, luce engalanado con los colores rojo y blanco como una muestra de profundo amor, fe y gratitud hacia el Perú. Como parte de esta tradición, en el lado derecho del templo se ha instalado un altar especial dedicado a los tres grandes santos peruanos: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías, figuras que representan la santidad, la identidad y el legado espiritual de nuestro país.

Oración por el Perú

La Hermandad del Señor de la Agonía destacó que esta expresión de fervor patriótico busca fortalecer el espíritu de unidad entre los fieles y recordar la importancia de encomendar el destino de la Nación a Dios. Asimismo, hacen un llamado a la comunidad a vivir estas fechas con esperanza, solidaridad y oración por el bienestar del Perú y de todas las familias peruanas.

Como parte de las actividades conmemorativas por el 205.º Aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú, se celebrará la Solemne Misa y Te Deum de Acción de Gracias, ceremonia religiosa en la que se elevarán plegarias por la paz, el progreso y la prosperidad de la patria. La eucaristía se llevará a cabo hoy martes 28 de julio, a las 7:00 de la mañana, en la Parroquia San Clemente, con la participación de la comunidad católica.

La Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco reiteró su invitación a todos los fieles y ciudadanos a participar de esta importante celebración litúrgica, que el amor por el Perú también se expresa a través de la fe y la oración. En estas Fiestas Patrias, el histórico Templo Belén abre sus puertas para que los pisqueños eleven juntos sus plegarias por un país unido, fortalecido y bendecido bajo la protección del Señor de la Agonía.

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