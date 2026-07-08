Con profunda fe y recogimiento espiritual, la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco dio inicio a los Solemnes Cultos en honor a la Santísima Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas de mayor veneración entre la feligresía católica.

Desde ayer 7 de julio y hasta el 16 de julio, el Templo Belén abrirá sus puertas para congregar a cientos de fieles que participarán en las tradicionales novenas, elevando sus oraciones a la Reina y Hermosura del Monte Carmelo.

Fe y devoción

Las celebraciones religiosas contemplan diariamente el rezo del Santo Rosario a las 7:30 de la noche, seguido de la Santa Misa a las 8:00 p.m., contando con la participación de familias devotas, instituciones educativas, agrupaciones parroquiales y miembros de la Hermandad, quienes tendrán a su cargo cada una de las jornadas de la novena como expresión de fe y compromiso con la Santísima Virgen del Carmen.

El 15 de julio, durante el noveno y último día de la novena, culminada la Santa Misa se realizará un recorrido procesional por el perímetro de la plazuela Belén, mientras que el 16 de julio, día central de la festividad, la venerada imagen iniciará su recorrido procesional a las 5:45 de la tarde. Posteriormente, a las 7:00 p.m., se celebrará la Solemne Misa de Fiesta en honor a la Santísima Virgen del Carmen en la Parroquia San Clemente, uno de los momentos más esperados por la comunidad católica de Pisco.

A través de esta invitación, la Hermandad del Señor de la Agonía exhortó a sus hermanos integrantes y a toda la feligresía pisqueña a vivir estos días de oración, reflexión y encuentro con Dios bajo la protección maternal de María Santísima.

“Vivamos juntos estos días de fe y devoción, encomendándonos a la Santísima Virgen del Carmen para que continúe guiando nuestros pasos y fortaleciendo nuestra vida cristiana”, es el mensaje con el que la institución invita a participar de esta importante celebración religiosa que forma parte de las tradiciones espirituales del pueblo de Pisco.

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