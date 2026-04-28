El barrio La Alameda en la provincia de Pisco, viene participando con fervor las festividades en honor a la Virgen de Chapi, en una celebración que reúne a fieles y familias en torno a la devoción y la tradición. Bajo el lema “Cuando el corazón late más fuerte... es porque Ella nos llama”, los vecinos invitan a toda la comunidad a ser parte de estos días cargados de espiritualidad y unión.

Fe y devoción

El presidente de la asociación, Cristian’s San’s Díaz Hernández, destacó la importancia de mantener viva esta tradición.

“Invitamos a todas las familias a acompañarnos en estas festividades. Es un tiempo para renovar nuestra fe, unirnos como comunidad y pedir la bendición de nuestra Mamita de Chapi para nuestros hogares”, expresó.

Asimismo, señaló que las actividades iniciaron el 25 de abril, con diversas expresiones religiosas y culturales que fortalecen la identidad del barrio. Las celebraciones se vienen desarrollando a esta semana de oración, encuentros comunitarios y actos de devoción que culminarán el 1 de mayo.

“Nos hemos preparado con mucha fe y cariño para recibir a todos los devotos. Queremos que cada visitante se sienta parte de esta gran familia”, añadió Díaz Hernández, reiterando la invitación a participar en una de las festividades más representativas de La Alameda.

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