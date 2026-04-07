En una profunda manifestación de fe y devoción, miles de fieles acompañaron al Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la provincia de Pisco, durante su tradicional procesión por las principales calles de la ciudad.

La imagen salió de su Templo Belén de Pisco a las 8:00 de la noche del viernes 3 y, tras más de once horas de recorrido cargado de oración y recogimiento, retornó a su iglesia a las 11:00 de la mañana del día siguiente, derramando bendiciones a su paso entre la multitud.

Fe y devoción

Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se sumaron a esta jornada de fervor religioso que congregó a cientos de devotos, quienes, con velas encendidas, rezos constantes y el tradicional sahumerio acompañaron cada paso del Cristo de la Agonía. Las calles pisqueñas se convirtieron en un escenario de profunda espiritualidad, donde la fe del pueblo se manifestó con emoción y respeto, sin dejar sola a la venerada imagen durante todo su recorrido.

El hermano Lucio Guerrero, presidente de la hermandad, destacó en declaraciones a Diario Correo que el trabajo conjunto de los miembros de la hermandad, las autoridades y la feligresía ha permitido fortalecer y recuperar la fe del pueblo en su Señor de la Agonía. Asimismo, expresó su agradecimiento al mencionado medio de comunicación por difundir y acompañar las actividades de esta tradicional festividad religiosa.

Según registros históricos, la procesión del Señor de la Agonía tiene más de 100 años de tradición en la provincia de Pisco. A lo largo de su historia solo se vio interrumpida durante la pandemia del COVID-19, pero ni siquiera el devastador Terremoto de Pisco de 2007 logró detenerla, pues en aquella ocasión la imagen también recorrió algunas calles de la ciudad llevando consuelo, esperanza y paz a un pueblo golpeado por la tragedia.

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